الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 16 يناير 2022 |
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بعد حظر الوشم على الرياضيين.. الصين تمنع التلفزيون من عرض رجال متبرجين

منذ 39 دقيقة

صورة لمجموعة فنانين من الصين

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قالت صحيفة washington times، إن سلطات الصين اتخذت في سبتمبر الماضي، قرارا حظرت فيه على التلفزيون عرض الرجل وهو متبرج بالمكياج. والآن بات هذا القرار، ساري المفعول.

وبررت السلطات ذلك، بأن هذه الصورة لا تتوافق مع الفهم التقليدي لجمال الرجل.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات على قنوات التلفزيون، وضع وصياغة وإرساء معيار لجمال الذكور يتوافق مع المبادئ الأخلاقية لسكان الصين. وكذلك يمنع من الظهور على شاشات التلفزيون، كل من تم ضبطه مخالفا للأخلاق والنظام العام. وبدلا من ذلك، يجب على التلفزيون أن يثقف مواطنيه بروح الاشتراكية ويغرس فيهم حب الثقافة التقليدية.

ولمنع الشباب الصيني من الاندفاع نحو “النجومية”، أمرت السلطات بتقليص رواتب الفنانين ومراقبتهم بشكل صارم فيما يتعلق بالضرائب. ولم يعد يسمح لأبناء الفنانين المشهورين بالمشاركة في برامج العروض التلفزيونية.

وشمل الحظر أيضا البرامج التي تعرض البذخ والرفاهية المفرطة وتشجع المواطنين على الإنفاق الزائد.

وكانت السلطات الرياضية في الصين منعت لاعبي المنتخب الوطني من رسم وشم جديد على أجسادهم.

وفي بيان رسمي قالت هيئة الرياضة الصينية: “يمنع منعا باتا على لاعبي المنتخب الوطني وفريق الشباب تحت سن 23 عاما الحصول على وشم جديد، وينصح أولئك الذين لديهم وشم بالفعل بإزالته

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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