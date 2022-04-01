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بعد حل البرلمان في تونس.. هل من انتخابات مبكرة؟

منذ 7 دقائق
علم تونس

علم تونس

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.

وأصدر سعيد يوم الأربعاء مرسوما بحل البرلمان التونسي، المعلق منذ العام الماضي.

وحث الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، سعيد على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان.

وقالت عبير موسي، وهي رئيسة الحزب، إنه لا خيار آخر أمام سعيد بموجب الدستور وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

وقال سعيد يوم الخميس: “بالأمس يتحدثون ثلاثة أشهر للانتخابات وفقا للفصل التاسع والثمانين (من الدستور). لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى”.

وكان قد قال من قبل إنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في تموز ثم سيجري انتخابات برلمانية في كانون الأول.

    المصدر :
  • وكالات

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