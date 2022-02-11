بعد «حوار الطرشان» بين وزيري الخارجية.. وزير الدفاع البريطاني في موسكو

وصل وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى موسكو حيث سيجري اليوم الجمعة محادثات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو على خلفية التصعيد حول أوكرانيا.

وأكدت السفارة البريطانية في روسيا على قناتها في “تيليغرام” اليوم الجمعة وصول والاس إلى موسكو، لافتة إلى أن الوزير، بالإضافة إلى الاجتماع مع شويغو، سيضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول الواقع عند جدار الكرملين.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو نظيرته البريطانية إليزابيث تراس.

ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر في محادثاتهما، حيث أكد كلا الطرفين تمسكهما بمواقفهما السابقة إزاء التصعيد حول أوكرانيا، ووصف لافروف لقاءه مع تراس بأنه “بمثابة حوار العطشان”.

وتنشط الحركة الدبلوماسية مؤخرًا بين موسكو وجوارها الاوروبي، في مساعٍ لضمان عدم حدوث أي تطور دراماتيكي على الحدود مع اوكرانيا.