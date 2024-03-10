بعد خطاب حالة الاتحاد.. بايدن يجمع 10 ملايين دولار في 24 ساعة

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد 10 آذار/مارس الجاري، أنها جمعت عشرة ملايين دولار بعد أربع وعشرين ساعة من خطاب حالة الاتحاد الذي اتهم فيه الرئيس السابق دونالد ترامب بتهديد الديمقراطية وعرقلة مشروع قانون يعالج مشكلات الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وفي خطاب مدته 68 دقيقة أمام الكونجرس يوم الخميس، اتهم بايدن ترامب، منافسه الجمهوري المحتمل في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، أيضا بطمس الحقيقة وراء الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير كانون الثاني 2021 والخنوع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحجم التبرعات ملحوظ بالنظر إلى أن حملة بايدن وحلفاءه في الحزب الديمقراطي جمعوا أكثر من 42 مليون دولار في شهر يناير كانون الثاني بأكمله.

ووفقا لتقييمات نيلسن من 14 شبكة تلفزيونية، شاهد ما يقدر بنحو 32.2 مليون شخص خطاب بايدن عن حالة الاتحاد بزيادة 18 بالمئة عن العام الماضي. وهذا لا يشمل المشاهدين الذين تابعوا الخطاب عبر البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى.

وأعلنت حملة بايدن أمس السبت عن حملة إعلانية بقيمة 30 مليون دولار تستهدف الولايات الحاسمة الرئيسية في الأسابيع الستة المقبلة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس في فبراير /شباط أن بايدن وترامب لا يزالان متقاربين في المنافسة على البيت الأبيض إذ يؤيد 37 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع ترامب بينما يؤيد 34 بالمئة بايدن.