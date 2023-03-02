بعد خطف رهائن.. بوتين يترأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الروسي

قال نائب بالبرلمان الروسي إن الرئيس فلاديمير بوتين سيترأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الروسي في وقت لاحق، الخميس.

ويأتي الاجتماع بعدما قال مسؤولون إن مجموعة مخربين أوكرانية تسللت إلى روسيا وخطفت رهائن في منطقة بريانسك الحدودية.

ونقلت وكالات أنباء رسمية عن مسؤولين روس قولهم، الخميس، إن القوات الروسية تقاتل مجموعة من المخربين الأوكرانيين تسللت لمنطقة بريانسك المحاذية للحدود الأوكرانية واحتجزت عددا من الأشخاص رهائن.

والمنطقة الحدودية الروسية أصبحت مضطربة بشكل متزايد منذ أرسلت موسكو عشرات الآلاف من الجنود إلى داخل أوكرانيا قبل عام في إطار ما تطلق عليه “عملية عسكرية خاصة” ووردت تقارير عن وقوع قصف وعمليات تخريبية متفرقة.

وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان نقلته وكالات أنباء روسية اليوم الخميس أن قواته والجيش تحاول تصفية ما وصفتها بأنها “مجموعة مسلحة من القوميين الأوكرانيين” عبرت الحدود.

وقال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك إن الأوكرانيين أطلقوا النار وقتلوا شخصا.

وقال بوجوماز على قناته على تيليجرام “اليوم مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية اخترقت منطقة كليموفسكي في قرية لوبيتشاني… أطلق المخربون النار على سيارة متحركة. ونتيجة للهجوم قتل أحد السكان وأصيب طفل في العاشرة من عمره”.

وقال إن القوات المسلحة الأكرانية شنت هجوما بطائرات مسيرة وأطلقت قذائف مدفعية على مناطق أخرى قرب الحدود.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من التقارير.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية أمس الأربعاء إن روسيا تشن هجمات بطائرات مسيرة ضد أوكرانيا انطلاقا من منطقة بريانسك التي تقع إلى الشمال من أوكرانيا وأقرب للعاصمة كييف من أي موقع آخر لشن هجمات.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الأوكرانيين اخترقوا قريتين واحتجزوا سكانا رهائن في إحداهما. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن العديد من الناس احتجزوا رهائن في متجر في قرية لوبيتشاني التي تبعد أقل من كيلومتر واحد تقريبا عن الحدود الروسية الأوكرانية.

واتهمت روسيا مخربين أوكرانيين بالتسلل لبريانسك من قبل.