بعد دعوة ترامب.. الجيش الإسرائيلي يوقف عملية احتلال مدينة غزة

جنود إسرائيليون ودبابات وناقلات جنود مدرعة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، 16 سبتمبر 2025. رويترز

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تعليمات للجيش الإسرائيلي بوقف عملية احتلال مدينة غزة، وذلك بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف النار فوراً.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات للجيش بتقليص العمليات الهجومية في غزة.

في السياق نفسه، ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي أن الجيش الإسرائيلي سينتقل إلى العمليات الدفاعية فقط في قطاع غزة وسيوقف عملية احتلال مدينة غزة.

من جهته، ذكر مكتب نتنياهو أن إسرائيل تستعد “للتنفيذ الفوري” للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة للإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وذلك عقب رد حركة حماس على الخطة.

وقال في بيان “في ضوء رد حماس، تتهيأ إسرائيل للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح جميع الأسرى”. وأضاف “سنواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس وفريقه لإنهاء الحرب وفقاً للمبادئ التي حددتها إسرائيل والتي تتوافق مع رؤية الرئيس ترامب”.

وكان الرئيس الأميركي قد طلب مساء الجمعة من إسرائيل التوقف عن قصف غزة “فوراً”، بعيد إعلان حركة حماس موافقتها على الإفراج عن كل الأسرى المحتجزين في غزة بموجب خطته الهادفة لإنهاء الحرب في القطاع.

وأكدت الحركة موافقتها على الإفراج عن كل الأسرى وتسليم إدارة غزة لهيئة من “المستقلين”، وهما من البنود في خطة الرئيس الأميركي التي تحظى بدعم إسرائيل. لكنها شددت على وجوب التفاوض بشأن نقاط أخرى مرتبطة بـ”مستقبل القطاع” وردت في المقترح.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشال”: “بناء على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. على إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة!”.

ووصفت حركة حماس تصريحات ترامب التي دعا فيها إسرائيل إلى التوقف عن قصف غزة بأنها “مشجعة”، مؤكدةً استعدادها لبدء التفاوض فورا من أجل الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب.