بعد دعوة سيناتور أمريكي لانتخابات جديدة.. حزب نتنياهو: إسرائيل ليست "جمهورية موز"

رفض حزب الليكود الإسرائيلي المنتمي إليه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الخميس دعوة تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال الحزب إن إسرائيل “ليست جمهورية موز” وإن سياسة نتنياهو تحظى بتأييد عام كبير.

وعلى نفس المنوال قال وزير مالية الاحتلال، سموتريتش ردا على المواقف الأمريكية “نتوقع أن تحترم أكبر ديمقراطية في العالم الديمقراطية الإسرائيلية”.

بالمقابل، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد أن خطاب السيناتور شومر يدل على أن نتنياهو يخسر عن قصد كبار مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة.

وكان تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي قال اليوم الخميس إنه يتعين على إسرائيل إجراء “تصحيحات كبيرة في المسار” لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ ذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضا أن رفض إسرائيل لحل الدولتين “خطأ فادح” وحث المفاوضون في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.