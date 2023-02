بعد دقائق من وقوع الزلزل.. عالم الزلازل الهولندي يضرب من جديد: حذرتكم!

غرد عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل بعد دقائق من وقوع زلازلي تركيا اليوم الاثنين 20\2\2023، بتغريدة يلفت فيها نظر متابعيه لتغريدته أمس التي توقع فيها بوقوع الهزات الجديدة في المنطقة قبل حدوثه بحوالي 24 ساعة تقريبا.

Stronger (clustering of) seismic activity may occur from approximately 20 to 22 February, potentially peaking around the 22nd.https://t.co/MEfCxopvV2

