بعد رسالة السيسي.. الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا حول سد النهضة

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يتفهم مخاوف مصر والسودان فيما يخص قضية “سد النهضة” الإثيوبي، خاصة بعدما أعلنت أديس أبابا بدء الملء الثاني.

ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى الحوار والتفاهم السياسي في قضية “سد النهضة”، مؤكدًا: “نتفهم قلق مصر والسودان”.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد سلم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، خلال زيارته الحالية لبروكسل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير شكري برئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، مشيرًا إلى أن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية “⁧‫سد النهضة”‬⁩، وليبيا وعملية السلام، بحسب موقع “مصراوي”.