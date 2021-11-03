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بعد رصد سلالة "H5N1" في مزارع الدواجن.. الحكومة البريطانية تتحرك

3 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2021 11:59 مساءً
بريطانيا

بريطانيا

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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، كامل أراضي المملكة المتحدة منطقة وقاية من إنفلونزا الطيور بعد رصد سلالة “H5N1” من المرض في بعض مزارع الدواجن.

وقالت الحكومة، في بيان: “تم إعلان منطقة الوقاية من إنفلونزا الطيور في كامل أراضي المملكة المتحدة لتعمل اعتباراً من 17:00”.

وأمرت الحكومة مزارع الدواجن ومربي الطيور بتشديد إجراءات الأمن البيولوجي بعد رصد عدد من حالات الإصابة بالمرض بين الطيور البرية.

وأوضحت أنه بات الآن مطلباً قانونياً على جميع مربي الطيور في بريطانيا اتباع إجراءات صارمة، حيث يحتاج مربي أكثر من 500 طائر إلى تقييد وصول الأشخاص إلى مزارعهم، كما يجب أيضا عليهم تنظيفها بانتظام.

وشددت الحكومة مع ذلك في البيان على أن الخطر على الصحة العامة من الفيروس منخفض للغاية.

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