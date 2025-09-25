بعد رصد مسيّرات مجهولة.. الدنمارك تغلق مطار أولبورغ

إغلاق مطار أولبورغ في الدانمارك بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي (رويترز)

قالت الشرطة الدنماركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس 25\9\2025 إنه تم إغلاق مطار أولبورج الذي يستخدم للرحلات التجارية والعسكرية بعد رصد طائرات مسيرة في مجاله الجوي.

يأتي هذا بعد يومين من إغلاق مطار كوبنهاغن الرئيسي في البلاد بسبب طائرات مسيرة أيضا، وهو ما أثار مخاوف أمنية في أوروبا.

وقالت الشرطة الوطنية الدنماركية إن المسيرات اتبعت نمطا مشابها لتلك التي عطلت الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن لأربع ساعات قبل أيام قليلة.

وذكرت الدنمارك يوم الثلاثاء أن الواقعة في مطار كوبنهاغن كانت أخطر هجوم حتى الآن على بنيتها التحتية الحيوية، وربطته بسلسلة من الضربات الجوية بطائرات مسيرة وغير ذلك من الاضطرابات التي يشتبه في ارتباطها بروسيا في أنحاء أوروبا.

وأضافت الشرطة أن إغلاق مطار أولبورج أثر أيضا على القوات المسلحة الدنماركية لأنه يستخدم كقاعدة عسكرية. وقالت القوات المسلحة الدنماركية إنها تساعد الشرطة المحلية والوطنية في التحقيق، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقامت السلطات في النرويج هي الأخرى بإغلاق المجال الجوي في مطار أوسلو لثلاث ساعات مساء يوم الاثنين بعد رصد طائرة مسيرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء إن المسيرات التي عطلت الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن كانت جزءا من “نمط من النزاع المستمر على حدودنا”.

وقال سفير روسيا لدى الدنمارك يوم الثلاثاء إن الشكوك حول تورط روسيا في واقعة مطار كوبنهاجن لا أساس لها من الصحة.