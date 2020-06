بعد رفض القضاء منع نشر كتاب بولتون.. ترامب يتوعد مستشاره السابق بدفع ثمن باهظ

وجاء في قرار القاضي جويس لامبرت أن بولتون أخطأ عندما لم يحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن كتابه لا يحتوي على معلومات مصنفة سرية.

وتابع القرار “بينما يثير السلوك الأحادي لبولتون مخاوف كبرى على صعيد الأمن القومي لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المنع القضائي هو الحل المناسب”.

وبات كتاب بولتون -الذي يهاجم فيه ترامب وسياسته وعلاقاته الخارجية- متوافرا في المكتبات داخل الولايات المتحدة وسيبدأ بيعه الأسبوع المقبل، إذ طبعت منه 200 ألف نسخة، ونشرت أجزاء كبيرة منه في وسائل الإعلام الأميركية وفي باقي دول العالم.

وقدم فريق ترامب في اللحظة الأخيرة طلبا لمنع نشر الكتاب بدعوى المساس بالأمن القومي، لأنه يتناول أحداثا صنفت سرية للغاية.

ويسجل الكتاب -الذي يحمل عنوان “الغرفة التي وقع فيها الحدث”- أحداثا وقعت في الكواليس خلال فترة تولي بولتون منصب مستشار الأمن القومي بين عامي 2018 و2019.

ورسم بولتون في مذكراته صورة سوداوية لترامب، قائلا إنه يحاول تسخير السياسة الخارجية الأميركية لخدمة مصالحة الشخصية، ومنها إعادة انتخابه، موضحا أن ترامب طلب -على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في صيف العام 2019- من نظيره الصيني شي جين بينغ مساعدته على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

كما تضمن الكتاب اتهاما لترامب بالجهل بشأن عدد من القضايا في السياسة الدولية، وأن مسؤولي إدارة الرئيس يتقلبون بين القلق العميق والسخرية من أقوال وأفعال الرئيس.

تغريدة ترامب

وعقب صدور الحكم هدد ترامب في تغريدة بولتون بدفع ثمن باهظ، قائلا إنه خرق القانون بنشر “معلومات سرية وبكميات هائلة”.

BIG COURT WIN against Bolton. Obviously, with the book already given out and leaked to many people and the media, nothing the highly respected Judge could have done about stopping it…BUT, strong & powerful statements & rulings on MONEY & on BREAKING CLASSIFICATION were made….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020