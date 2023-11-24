بعد رفع قيود كوفيد.. الصين تشهد زيادة في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي

دعت الصين الجمعة إلى توخي الحذر مع تفشي أمراض الجهاز التنفسي في المدارس والمستشفيات، وقالت منظمة الصحة العالمية، التي طلبت من الحكومة بيانات عن المرض، إنها لم ترصد أي مسببات غير عادية أو جديدة للأمراض.

وتشهد الصين زيادة كبيرة في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مع دخول أول موسم شتاء منذ أن رفعت في ديسمبر\كانون الأول القيود الصارمة التي فرضتها للحد من تفشي كوفيد-19 مع ارتفاع الإصابات بين الأطفال تحديدا في المناطق الشمالية مثل بكين ومقاطعة لياونينغ.

وقال مجلس الدولة (الحكومة المركزية) إن الإنفلونزا ستصل إلى ذروتها هذا الشتاء وفي الربيع، وإن حالات الإصابة بالميكوبلازما الرئوية ستظل مرتفعة في بعض المناطق في المستقبل. كما حذرت من خطر عودة الإصابة بكوفيد-19.

والميكوبلازما الرئوية، وهي عدوى بكتيرية شائعة تصيب الأطفال عادة، منتشرة في البلاد منذ مايو\أيار.

وتكشف الوضع هذا الأسبوع عندما طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين معلومات إضافية، مستشهدة بتقرير صادر عن برنامج مراقبة الأمراض الناشئة حول ظهور مجموعات من الإصابات بالالتهاب الرئوي لدى الأطفال.

وقالت المنظمة أمس الخميس 23\11\2023 إن الصين استجابت لطلبها وإن البيانات التي قدمتها تشير إلى أن الحالات مرتبطة برفع قيود كوفيد-19 وبانتشار مسببات الأمراض المعروفة مثل الميكوبلازما الرئوية.

وبدأت السلطات هذا الشهر في إصدار تحذيرات صحية وتحذير الجمهور من الانتظار لفترات طويلة في المستشفيات المزدحمة، لكنها لم تتخذ إجراءات مثل تلك التي فرضتها خلال جائحة كوفيد-19، مثل وضع الكمامات أو إغلاق المدارس.