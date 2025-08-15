بعد زرع أجهزة تتبع بشحنات الرقائق.. الإعلام الصيني يصف أمريكا "بإمبراطورية المراقبة"

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة التي تديرها الدولة (شينخوا) في تعليق نُشر، اليوم الجمعة، إن قيام الولايات المتحدة بتركيب أجهزة لتتبع المواقع في شحنات الرقائق المعرضة لخطر تحويل وجهتها إلى الصين يكشف عن “طباع غريزية لإمبراطورية المراقبة”.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن السلطات الأمريكية وضعت سرا أجهزة لتتبع الموقع في شحنات معينة من الرقائق المتقدمة التي ترى أنها معرضة بدرجة كبيرة لخطر النقل بشكل غير قانوني إلى الصين.

وأشار التعليق، الذي نشرته شينخوا بعنوان “أمريكا تحول تجارة الرقائق إلى لعبة مراقبة”، إلى “تقارير” تفيد بأن واشنطن زرعت أجهزة التتبع هذه، واتهم الولايات المتحدة بإدارة “أوسع أجهزة المخابرات انتشارا في العالم”.

يأتي التعليق الصيني في أعقاب اتهامات على مدى فترة طويلة من واشنطن وحلفائها الغربيين للصين بأنها يمكن أن تستخدم بعض منتجات التصدير، من معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وصولا إلى المركبات، لأغراض المراقبة مما يشكل مخاطر أمنية محتملة.

واتهمت شينخوا في تعليقها الحكومة الأمريكية بأنها تنظر إلى شركائها التجاريين على أنهم “منافسون يجب عرقلتهم أو الإطاحة بهم”.