بعد زلزال روسيا.. الفلبين تصدر تحذيرا من تسونامي

نصحت هيئة الزلازل الفلبينية بالابتعاد عن الشواطئ في المناطق الساحلية المواجهة للمحيط الهادي الأربعاء، إذ من المتوقع أن تشهد هذه المناطق أمواج تسونامي بارتفاع أقل من متر.

وأصدرت الهيئة هذا التحذير في أعقاب زلزال بلغت شدته 8.7 درجة ضرب قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا يوم الأربعاء.

هذا ودعت إدارة الطوارئ في هونولولو الثلاثاء إلى إخلاء بعض المناطق الساحلية في هاواي تحسبا لخطر حدوث تسونامي، وذلك بعد زلزال قوي بلغت شدته 8.7 درجة ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وقالت إدارة الطوارئ في هونولولو على إكس “تحركوا! من المتوقع حدوث أمواج تسونامي مدمرة”.

فيما ضرب زلزال شدته ثماني درجات شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الأربعاء، مما استدعى إصدار اليابان والمركز الأمريكي للتحذير من التسونامي تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومترا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تتوقع وصول تسونامي بارتفاع متر إلى كثير من المناطق الساحلية بدءا من الساعة 0100 بتوقيت جرينتش تقريبا.

كما أصدر المركز الأمريكي للتحذير من التسونامي تحذيرا من “موجات تسونامي خطيرة” خلال الساعات الثلاث القادمة على طول بعض سواحل روسيا واليابان.