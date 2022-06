بعد زلزال شدته 7.5 درجة.. إندونيسيا تحذر من تسونامي

قالت إدارة الأرصاد الجوية في إندونيسيا إنها أصدرت تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بعد زلزال شدته 7.5 درجة ضرب منطقة شرق نوسا تينجارا، اليوم الثلاثاء.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قدر أن شدة الزلزال 7.7 درجة وأنه وقع على عمق خمسة كيلومترات.

من جهته أعلن المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي أن زلزالا بقوة 7.6 درجة ضرب شرق إندونيسيا، الثلاثاء.

وقال المعهد إن الزلزال وقع الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش على عمق 76 كيلومترا في بحر فلوريس.

Breaking: Magnitude 7.7 earthquake strikes off the coast of Indonesia. pic.twitter.com/mzF2ubAqqq

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 14, 2021