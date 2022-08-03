الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد زيارة أثارت غضب الصين.. بيلوسي تغادر تايوان

منذ 9 دقائق
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي

A A A
طباعة المقال

غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان اليوم الواقع في 3 آب 2022 بعد أن تعهدت بالتضامن معها وأشادت بديمقراطيتها، تاركة وراءها موجة من الغضب في الصين بسبب زيارتها القصيرة للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعتبرها بكين إقليما منشقا.

ومن المقرر أن تواصل بيلوسي جولتها الآسيوية متوجهة إلى كوريا الجنوبية واليابان. وكان وفدها قد توقف في تايوان في وقت متأخر في 2 آب 2022 بعد أن زار كلا من سنغافورة وماليزيا.

وأقلعت طائرتها من مطار بالعاصمة تايبه في حوالي الساعة السادسة مساء (1000 بتوقيت جرينتش) بالتوقيت المحلي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بسبب مادة خطرة.. مصر توقف استعمال نوع من الأدوية
راشد الغنوشي
الغنوشي أمام تحقيقات جديدة.. وهذه هي التهمة
علم الصين
قتلى وجرحى في حادث طعن بروضة أطفال في الصين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
السفارة البريطانية في بيروت
بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
محمد رمضان
بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان