بعد زيارة بوتين.. بيلاروسيا تُصدر قرارًا بشأن منطقة متاخمة لأوكرانيا

بعد يومين على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدرت بيلاروسيا، اليوم الأربعاء، قرارًا يضع مؤقتًا قيودًا على إمكانية الوصول إلى أجزاء من منطقة غوميل، في الجنوب الشرقي المتاخمة لأوكرانيا وروسيا.

فقد قالت حكومة بيلاروسيا على موقعها الإلكتروني إنها “ستقيد مؤقتًا الوصول إلى المنطقة الحدودية داخل ليوفسكي وبراجنسكي وخوينيكي في غوميل والإقامة المؤقتة بها والتحرك بداخلها”.

هذا واستخدمت القوات الروسية بيلاروسيا كنقطة انطلاق لهجومها غير الناجح على العاصمة الأوكرانية كييف في شباط/ فبراير، وتزايد التعاون العسكري بين موسكو ومينسك في الأشهر الأخيرة.

فيما لم توضح الحكومة إلى متى ستستمر هذه القيود، لكنها قالت إن قرارها لن يسري على المسؤولين والعمال والمقيمين في تلك المناطق.

هذا وبدأت بيلاروسيا في إجراء ما وصفتها بتدريبات على مكافحة التخريب في منطقة غوميل في 11 تشرين الأول/ أكتوبر. ووصل جنود روس إلى بيلاروسيا بعد 4 أيام من بدء التدريبات للانضمام إلى تجمع بالمنطقة أقامته الجارتان.

فيما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيلاروسيا، الإثنين، في أول زيارة له للبلاد منذ عام 2019، مما أثار مخاوف في كييف من أنه يعتزم الضغط على حليفته لفتح جبهة جديدة في اجتياح أوكرانيا