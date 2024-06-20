بعد زيارة بوتين.. مسؤول أمريكي رفيع يزور فيتنام لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن مسؤولا أمريكيا كبيرا سيزور فيتنام هذا الأسبوع للتشديد على التزام واشنطن بالعمل معها على ضمان حرية منطقة المحيطين الهندي والهادي وانفتاحها، وذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هانوي إنه يريد إقامة “بنية أمنية يمكن الاعتماد عليها” في المنطقة.

وأضافت الوزارة في بيان أن دانيال كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي سيؤكد أيضا خلال زيارته غدا الجمعة وبعد غد السبت “دعم الولايات المتحدة لأن تكون فيتنام قوية ومستقلة ومزدهرة”

وغداة توقيع اتفاق دفاع مشترك مع كوريا الشمالية، أقيمت لبوتين مراسم استقبال عسكرية في فيتنام.

وتُعد زيارة بوتين إلى دولتين آسيويتين إظهارا لتحديه الغرب، وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استضافة فيتنام لبوتين. ورفعت الولايات المتحدة مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع هانوي العام الماضي، وهي أكبر سوق تصدير إلى فيتنام.

وينظر الغرب إلى بوتين على أنه منبوذ وينادي بضرورة عدم منحه منبرا للدفاع عن حرب روسيا في أوكرانيا.

ووقعت روسيا وفيتنام اتفاقات في مجالات منها الطاقة، مما يبرز تحول روسيا إلى آسيا بعدما فرض الغرب عقوبات عليها بسبب الصراع في أوكرانيا.