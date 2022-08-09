بعد ساعات على توقيع بايدن.. برلمان فنلندا يتعرض لهجوم إلكتروني

تعرض البرلمان الفنلندي، الثلاثاء، لهجوم إلكتروني في الوقت الذي باتت هذه الدولة الشمالية مرشحة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وجاء في بيان البرلمان: “هناك هجوم جار على موقع البرلمان الإلكتروني عن طريق الحرمان من الخدمة”.

وبدأ الهجوم الذي أدى إلى حجب الخدمة، في حوالى الساعة 14,30 (11,30 ت غ) مما أدى إلى إبطاء أو جعل الوصول إلى الموقع مستحيلًا، وفقًا للبيان.

بعد ساعات لم يتم تقديم أي معلومات رسمية عن الجهات المسؤولة عن الهجوم.

وأضاف البيان أن “البرلمان يتخذ خطوات للحد من الهجوم”.

وفي نهاية يوليو تعرضت وكالة الأنباء الفنلندية لهجوم إلكتروني أضر بنشر مقالاتها وصورها لعدة أيام.

وفي أبريل، تعرضت مواقع وزارة الدفاع والحكومة في فنلندا لهجوم إلكتروني، ولكن تم حل المشاكل بسرعة.

وحذر جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي في مايو من أن روسيا لديها “رغبة” في التأثير على عملية انضمام فنلندا إلى الناتو وانه يجب توقع “محاولات عديدة” في هذا الاتجاه.

ورأى مدير هذه الخدمات أنتي بلتاري أن فنلندا ستواجه “عددا متزايدا” من الهجمات الإلكترونية.

وقال في أبريل إن هجمات عن طريق الحرمان من الخدمة أو حجبها هي “محاولة لاعطاء الانطباع بأن المجتمع مشلول لكنها غير قادرة على إحداث أضرار حقيقية”.