بعد ساعات من إعلان ترامب.. دوي انفجارات يعكر صفو الهدنة الهندية-الباكستانية

رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف النار شامل وفوري بين الهند وباكستان، سمع دوي انفجارات.

انفجارات ومقذوفات

فقد أفادت مصدار محلية بسماع دوي انفجارات في جامو الهندية ورؤية مقذوفات رغم إعلان وقف النار، وفقاً لوكالة “رويترز”.

أتى ذلك بعيد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا لوقف النار شامل وفوري بين الهند وباكستان بعد أيام من التصعيد العسكري.

وأضاف في منشور على منصة “تروث سوشيال” اليوم السبت أن البلدين وافقا على وقف النار بعد وساطة أميركية. وشكر كل من الهند وباكستان على “الحس السليم والذكاء بعد اختيارهما إنهاء الأزمة.”

بدوره، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحق دار أن بلاده والهند اتفقتا على وقف إطلاق نار “كامل وليس جزئيا”، مضيفا أن نحو 30 دولة شاركت في الجهود الدبلوماسية التي حققت تلك النتيجة.

كما أكد وزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكار، “التوصل مع باكستان إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار والعمل العسكري”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الطيران الباكستانية إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات، بعد إعلان إسلام آباد ونيودلهي وواشنطن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وذلك بعد إغلاق لأيام.

جاء هذا بعدما أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بإجراء أول اتصال هاتفي بين الجانبين.

كما أشارت المصادر إلى أن إسلام آباد تسعى لاجتماع مع نيودلهي، وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن نيوز 18”.

إلا أن أي تأكيد رسمي لم يصدر وقتها عن الحكومتين الهندية والباكستانية.

توتر غير مسبوق

يذكر أن هذا التوتر غير المسبوق بين الجارتين النوويتين بدأ منذ الهجوم الدامي الذي أودى بحياة 26 شخصا في مدينة باهالغام السياحية، بإقليم كشمير الذي يتنازع البلدان السيادة الكاملة عليه منذ تقسيمه عند الاستقلال عام 1947، يوم 22 أبريل الماضي، إذ اتهم الجانب الهندي إسلام آباد برعاية منفذي الهجوم، في حين نفت باكستان الأمر جملة وتفصيلا.

إلى أن شنّت الهند، الأربعاء الماضي، هجمات بالمسيرات على أراض باكستانية، لترد إسلام آباد بدورها، ما صعد التوترات بين البلدين، ورفع التأهب العسكري.

ثم أعلن الجيش الباكستاني إطلاق عملية البنيان المرصوص فجر اليوم ردا على هجمات هندية استهدفت 3 قواعد جوية، لافتا إلى أنه ضرب عدة مواقع هندية.