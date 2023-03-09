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بعد ساعات من تنبؤات العالم الهولنديّ.. هزّة أرضيّة جديدة تضرب تركيا

منذ 37 دقيقة
الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس

الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس

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بعد ساعات من تنبؤات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، أفاد معهد رصد الزلازل في تركيا، اليوم الخميس، بأنّ هزّة أرضيّة بقوة 4.2 على مقياس ريختر مركزها بحر مرمرة، ضربت وسط البلاد.

بدوره، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إنّ هزة أرضية بقوة 3.7 درجة ضربت وسط تركيا على عمق 5 كلم.

وكان هوغربيتس قد نشر مقطع فيديو شرح فيه توقعاته للمرحلة المقبلة، قائلًا إن وقوع الزلازل في أماكن حضرية، ووقوعها في أماكن غير مأهولة، لا يعني أنها لم تحدث.

وأكد أن توقعاته بـ”أسبوع حرج” في آذار تحققت بالفعل، حيث ضربت الأرض زلازل عدة، أقواها بشدة 6.9  على مقياس ريختر، إلا أنّها لحسن الحظ وقعت في أماكن نائية فلم تسبب أضرارًا.

وخلال نشرته، توقع هوغربيتس بعض الأنشطة الزلزالية في حدود 10 أو 11 آذار نتيجة للاقتران القمري بخاصة مع كوكب المشتري، مؤكدًا أنه لا يمكن التنبؤ بمكان تلك الأنشطة أو مدى قوتها. وأشار إلى أنّ قوة تأثير تلك الأنشطة الزلزالية تعتمد على حالة القشرة الأرضية في المناطق التي تضربها الزلازل.

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