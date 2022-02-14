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بعد سبعة أيام على الإغلاق.. كندا تعيد فتح جسر "أمباسادور" مع الولايات المتحدة

14 - فبراير - 2022
الشرطة الكندية

الشرطة الكندية

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أعلنت السلطات الكندية عن إعادة فتح جسر أمباسادور أكثر المعابر البرية اكتظاظا بالحركة في أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد أن أبعدت الشرطة المحتجين الذين كانوا يحتلون الجسر لما يقرب من ستة أيام اعتراضا على الإجراءات التي تفرضها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا مما ألحق الضرر بصناعة السيارات على جانبي الحدود، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

وأعلنت الشركة المشغلة للجسر في بيان أن “جسر أمباسادور مفتوح بالكامل الآن، ما يسمح من جديد بحرية الحركة التجارية بين الاقتصادين الكندي والأميركي”.

وكان لإغلاق الجسر تداعيات على قطاع صناعة السيارات على جانبي الحدود. وتمر أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا عبر هذا الجسر.

وبعد دقائق على إعلان الشركة أكدت أجهزة مراقبة الحدود الكندية في تغريدة أن “العمليات الحدودية الطبيعية استؤنفت على جسر أمباسادور. وينصح بعدم القيام بالرحلات غير الأساسية”.

واستغرق الأمر يومين حتى تمكنت الشرطة الكندية من إخلاء الجسر الذي كان يحتله متظاهرون منذ الإثنين.

وسحبت معظم الشاحنات وآليات البيك آب عن الجسر السبت لكن بضع مئات المتظاهرين كانوا لا يزالون يرفضون مغادرة المكان.

ومارست واشنطن ضغوطا على الحكومة الكندية وطلبت منها الأسبوع الماضي استخدام “ألسلطات الفدرالية” لوضع حد للعرقلة التي لها “تداعيات خطيرة” على الاقتصاد الأميركي.

وتشهد كندا منذ أسبوعين حركة احتجاجية ضد التدابير الصحية إذ يحتل المحتجون شوارع وسط العاصمة الفدرالية منذ 29 كانون الثاني/يناير إضافة إلى عدد من المحاور الحدودية.

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