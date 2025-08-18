بعد سجال فبراير.. زيلينسكي يلتقي بترامب في البيت الأبيض بزي رسمي

في آخر مرة زار فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض، أثارت ملابسه الداكنة التي كانت تشبه الزي العسكري استهجان نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

كانت ملابس زيلينسكي في ذلك الاجتماع الذي انعقد في فبراير شباط بين الأسباب التي أفسدت الجلسة مع ترامب، حيث دخل الزعيمان في مشادة كلامية، قبل اقتياد الرئيس الأوكراني إلى خارج البيت الأبيض في وقت مبكر دون غداء.

أما اليوم الاثنين، وفي الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا ضغوطا لقبول اتفاق سلام لإنهاء أعنف حرب في أوروبا منذ 80 عاما، حضر زيلينسكي محادثاته مع ترامب مرتديا زيا أقرب لأن يكون رسميا. لم يكن الزي الأسود بالكامل، بدون ربطة عنق، زيا رسميا بالمعنى الصحيح للكلمة، ولكن هيئته بدت على أي حال مرضية لترامب.

وأشاد أحد المراسلين بالزعيم الأوكراني بسبب الملابس التي اختارها لجلسة المكتب البيضاوي اليوم مع ترامب. وكان المراسل نفسه قد سأل زيلينسكي في فبراير شباط عن سبب عدم ارتدائه بدلة.

قال المراسل لزيلينسكي “تبدو رائعا في هذه البدلة”.

ورد ترامب قائلا “لقد قلت الشيء نفسه”.

وتحلى زيلينسكي هذه المرة بروح المودة والألفة. وقال للمراسل “أنت ترتدي بدلة مشابهة”، مما أثار ضحكه. وأضاف “لقد تغيرت”.

وكان الرئيس الأوكراني الذي يتمتع بخبرة إعلامية قد ارتدى في لقاء فبراير شباط ملابس عسكرية لإظهار التضامن مع القوات التي تقاتل الغزاة الروس منذ الغزو الكامل الذي شنته موسكو في عام 2022.

لكن بعد ذلك الاجتماع، تحوّل زيلينسكي إلى ملابس أكثر رسمية. وعندما التقى الرئيسان في جنازة البابا فرنسيس بروما في أبريل نيسان، ارتدى الرئيس الأوكراني سترة عسكرية سوداء ثقيلة وقميصا أسود مغلق الأزرار حتى الياقة، بدون ربطة عنق.

وقد لاقى التركيز السلبي على ملابس زيلينسكي في البيت الأبيض انتقادات واسعة آنذاك من الأوكرانيين، الذين يلتفون حول زعيمهم منذ الغزو الروسي.