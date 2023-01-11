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بعد سيطرة روسيا.. الجيش الأوكراني: مدينة سوليدار "أوكرانية وستبقى كذلك"

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 11 - يناير - 2023 11:00 صباحًا
سوليدار

سوليدار

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بعد إعلان روسيا سيطرتها على المدينة، أكد الجيش الأوكراني، الأربعاء، أن مدينة سوليدار “أوكرانية وستبقى كذلك”.

وكان قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أعلن صباح الأربعاء 11\1\2023، أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي مضيفا أن “القتال في الشارع” يتواصل.

وقال بريغوجين عن طريق جهازه الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي “وحدات فاغنر سيطرت على مناطق سوليدار كافة” مشيرا إلى أن قتالا يدور في وسط المدينة.

ولم يتضح مدى سيطرة مجموعة فاغنر على المدينة وتعذر على وكالة فرانس برس التحقق من الأمر.

وأضاف رجل الأعمال القريب من الكرملين أن “عدد الأسرى” سيعلن الأربعاء.

في المقابل، قالت أوكرانيا إن جيشها صامد في مدينة سوليدار التي تضم منجما للملح في منطقة دونيتسك على بعد حوالى 15 كيلومترا عن مدينة باخموت التي تحاول روسيا السيطرة عليها منذ أشهر.

وأكد الطرفان أن المعارك في سوليدار اتسمت بالشراسة.

ونشر بريغوجين صورة له باللباس العسكري محاطا بمقاتلين من فاغنر من دون أن يوضح مكان التقاطها.

وأوردت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية العامة للأنباء صورة أخرى له برفقة مقاتلين مسلحين مشيرة إلى أنها التقطت في مناجم الملح في سوليدار.

وقال بريغوجين في تصريحات سابقة أن الهجوم على سوليدار تشنه “حصرا” وحدات من فاغنر.

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