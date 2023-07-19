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بعد سيطرة موسكو على نشاطها.. تعيين ابن شقيقة قديروف رئيسًا لـ "دانون" الفرنسيّة

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 19 - يوليو - 2023 11:17 صباحًا
رمضان قديروف

رمضان قديروف

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عيّنت روسيا ابن شقيقة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، رئيسًا للوحدة المحلية من شركة دانون للصناعات الغذائية، بعدما أصدر الكرملين أمرًا بالسيطرة مؤقتًا على نشاط الشركة الفرنسية في روسيا.

ووفقًا لمرسوم وقعه بوتين يوم الأحد، سيطرت الدولة على الوحدة المحلية لدانون، وكذلك حصة شركة كارلسبرج في شركة لصناعة البيرة.

ووفقًا لقاعدة بيانات سبارك التابعة لوكالة إنترفاكس، والمعنية بنشر وثائق إفصاحات الشركات في روسيا، تولى يعقوب زكرييف (32 عامًا)، وهو نائب رئيس الوزراء الشيشاني ووزير الزراعة، منصب المدير العام لشركة دانون روسيا أمس الثلاثاء.

وأشار قديروف، وهو حليف وثيق لبوتين، إلى زكرييف على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه “ابن شقيقته العزيز”.

وزكرييف هو ابن زولاي، شقيقة قديروف الكبرى، ودرس الاقتصاد في جامعة موسكو الحكومية.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، انسحب العديد من الشركات الغربية من السوق الروسية ووُضعت بعض أصولها تحت إدارة الدولة، وبدأ حلفاء مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السيطرة على إدارة هذه الشركات.

    المصدر :
  • رويترز

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