بعد سيليكون فالي وسيجنتشر.. انهيار ثالث بنك أمريكي كبير

قالت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة، الاثنين، إن أصول بنك فيرست ريبابليك صُودرت كما أُبرم اتفاق لبيعه إلى شركة جيه.بي مورجان تشيس القابضة، ليصبح بذلك ثالث بنك أمريكي كبير ينهار خلال شهرين.

وأفادت السلطات التنظيمية في بيان بأن جيه.بي مورجان، أحد البنوك الكبيرة في وول ستريت، سيستحوذ على معظم أصول فيرست ريبابليك وجميع الودائع لديه بما في ذلك الودائع غير المؤمن عليها.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر في مطلع هذا الأسبوع إن جيه.بي مورجان كان واحدا من عدة شركات أبدت اهتماما بشراء البنك ومن بينهم مجموعة بي.إن.سي للخدمات المالية ومجموعة سيتيسنز المالية اللتين تقدمتا بعروض نهائية أمس الأحد في مزاد أدارته جهات تنظيمية أمريكية.

وقالت إدارة الحماية المالية والابتكار في ولاية كاليفورنيا في وقت سابق اليوم الاثنين إن ملكية بنك فيرست ريبابليك انتقلت لها، وعينت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع حارسا قضائيا على البنك.

وقدرت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في بيان أن تكلفة صندوق تأمين الودائع ستبلغ حوالي 13 مليار دولار. وستحدد التكلفة النهائية عندما تنهي المؤسسة الحراسة القضائية.

وتأتي صفقة شراء بنك فيرست ريبابليك بعد أقل من شهرين على انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر وسط موجة من هروب الودائع من البنوك الأمريكية، مما أجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على التدخل بإجراءات طارئة للحفاظ على استقرار الأسواق.

وانهارت هذه البنوك بعد تصفية بنك سيلفرجيت، الذي كان يركز على العملات المشفرة، لأصوله طواعية

ووفقا لبيان المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، بلغ إجمالي أصول بنك فيرست ريبابليك 229.1 مليار دولار حتى 13 أبريل نيسان، فيما بلغت الودائع 103.9 مليار دولار.

وقال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جيه.بي مورجان تشيس “لقد دعتنا حكومتنا والآخرون لنخطو خطوة نحو الأمام، وقد فعلنا ذلك… سمحت لنا قوتنا المالية وقدراتنا ونموذج أعمالنا بتقديم طلب شراء لتنفيذ الانتقال بطريقة تقلل من تكاليف صندوق تأمين الودائع”.

ووفقا للبيان، سيعاد فتح فروع البنك المنهار والبالغ عددها 84 في ثماني ولايات بوصفها فروعا لبنك جيه.بي. مورجان تشيس اعتبارا من اليوم الاثنين.