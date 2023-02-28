بعد شتاء "جاف".. فرنسا في حالة تأهّب وقيودٌ على استخدام المياه

في خطوة غير مسبوقة في هذا الوقت من العام، أصدر وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو، أوامر بفرض قيود على استخدام المياه لأجزاء من البلاد، بعد شتاء أشد جفافًا منذ 64 عامًا.

وأصدر أوامر تقييد المياه “على الفور” لمواجهة موجة الجفاف، التي تؤثر على جزء كبير من الأراضي الفرنسية.

إذ أدى الجفاف التاريخي الذي حدث في الأشهر الأخيرة، إلى جعل المياه سلعة نادرة يجب توفيرها وتقاسمها.

وأعلنت منظمة الأرصاد الجوية الفرنسية، في وقت سابق، أن فرنسا سجّلت 32 يومًا من دون هطول أمطار، وأن هطول الأمطار للأشهر الثلاثة المقبلة سيكون حاسمًا لعودة المياه الجوفية والأنهار إلى مستوياتها المعتادة قبل الصيف.

وأشار بيتشو إلى أن الري مقيّد بالفعل في 87 بلدية في الجنوب، وهو ما يحدث عادةً في الصيف وليس الشتاء، وستنظر اجتماعات مع المسؤولين في تمديد ذلك. وقال: “إنه أمر غير مسبوق” في هذا الوقت من العام “فرنسا في حالة تأهب”.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات على أساس كل حالة على حدى، عند الحاجة في منطقة معينة لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات طارئة أكثر صرامة مع اقتراب الصيف.

وأكد أن مخزونات الطاقة المائية منخفضة في فرنسا مقارنة بالعام الماضي، وهي ثاني أدنى مستوى خلال عشر سنوات، كما أن كمية الثلج في جبال الألب منخفضة مقارنة بعام 2022 ، الذي كان عاماً جافاً بشكل خاص.