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بالفيديو شرب من ماء النهر ليثبت نظافته.. مسؤول هندي يصاب بالتسمم

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2022 3:57 مساءً
رئيس وزراء البنجاب بهاجوانت مان

رئيس وزراء البنجاب بهاجوانت مان

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نقل رئيس وزراء البنجاب، بهاجوانت مان، إلى المستشفى في دلهي مصاباً بألم في المعدة لم يعتقد أنه تسمم، بعد أيام قليلة من شربه كوباً من نهر “كالي بين”، وهو نهر مقدس لدى الهنود في البلاد، لإثبات أنه نظيف.

وذكرت مصادر أن بهاجوانت مان أصيب بألم شديد في المعدة في مقر إقامته الرسمي في شانديغار مساء الثلاثاء، وفق ما نقلته صحيفة the indian express الهندية.

كما أشارت إلى أنه تم نقله جواً وإدخاله إلى مستشفى إندرابراثا أبولو في دلهي؛ حيث خضع لفحوص طبية ولا يزال في المستشفى، مشيرة إلى أن الحكومة أبقت مرضه سراً، ووضعته تحت حراسة مشددة.

وانتشر مقطع فيديو لقيام رئيس وزراء البنجاب بشرب كوب كامل من مياه نهر يصفه الهنود بالمقدس لإثبات أن المياه نظيفة ولا يمكن أن تؤذي الناس.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يقف الأحد الماضي، بالقرب من النهر برفقة عدد من الأشخاص، ثم قام بتعبئة كوب من مياه النهر وتناوله أمام الحضور وعدسات الكاميرا، ليتم في وقت لاحق نقله بإخلاء طبي جوي لأحد مستشفيات دلهي بسبب آلام شديدة في المعدة.

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