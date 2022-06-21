بعد شكاوى وانتقادات.. وصول أول شحنة من الأسلحة الألمانية الثقيلة الى أوكرانيا

منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها، وجهت السلطات الأوكرانية انتقادات لألمانيا بشأن عدم إمدادها بالأسلحة والأعتدة العسكرية لمواجهة القوات الروسية على غرار جاراتها الأوروبية. غير أنّ أول شحنة أسلحة ثقيلة كانت ألمانيا تعهدت بإرسالها وصلت أخيرًا الى كييف.

في التفاصيل، أعلن وزير الدفاع الأوكراني “أوليكسي ريزنيكوف” أنّ مدافع هاوتزر الألمانية ذاتية الدفع وصلت إلى أوكرانيا في أول شحنة أسلحة ثقيلة وعدت بها برلين.

وناشدت أوكرانيا الغرب إرسال عدد أكبر وأفضل من المدافع بعد نفاد ذخيرتها من ترسانتها الحالية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي تتضاءل أمام الترسانة الروسية.

وقال ريزنيكوف على وسائل التواصل الاجتماعي: “قمنا بسد النقص … انضمت البانزرهاوبتز 2000 الألمانية مع أطقم أوكرانية مدربة إلى سلاح المدفعية الأوكراني”.

وتعد مدافع بانزرهاوبتز 2000 أحد أقوى أسلحة المدفعية في مخزونات الجيش الألماني ويمكنها إصابة أهداف على بعد 40 كيلومترا.

هذا وتعهدت ألمانيا في أيار بتزويد كييف بسبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، إضافة إلى خمسة من نفس أنظمة المدفعية وعدت هولندا بتقديمها.

في السياق عينه، كان المستشار الألماني “أولاف شولتز” قد أكّد أن عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا “ستصل في الوقت المحدد” لإحداث فرق حقيقي في منقطة دونباس، شرقي أوكرانيا والتي تحقق القوات الروسية فيها تقدما، لكن ببطء.

وعلى الرغم من أن المستشار الألماني قال، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يجب تغيير بروتوكولات الصناعة العسكرية لإعطاء الأولوية لأوكرانيا على العملاء الآخرين، إلا أنه أكد أن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى يتلقى الجنود الأوكرانيون تدريبًا على استخدام الأسلحة المعنية، والتي تشمل مدافع هاوتزر ذاتية الدفع ودبابات مضادة للطائرات.

وقال شولتز، إنه: “بدون التدريب لا يمكنك استخدام هذه الأسلحة”، مضيفًا: “من الواضح تماما ما الذي نصبو إليه: وهو أن تكون هناك أوكرانيا ديمقراطية وذات سيادة ومستقلة قادرة على الحفاظ على سلامتها”.