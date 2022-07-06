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بعد شهر من إلغائه.. قبرص تعيد فرض وضع الكمامة

منذ 43 دقيقة
اجراءات صحية في قبرص - أرشيف - رويترز

اجراءات صحية في قبرص - أرشيف - رويترز

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بعد أكثر من شهر من إلغائه، أمرت قبرص الأربعاء الواقع في 6 تموز بإعادة فرض استخدام الكمامة لمكافحة كوفيد-19،، وذلك بسبب عودة الإصابات للارتفاع مرة أخرى.

وقال وزير الصحة ميشاليس هادجبانتيلا إن شرط وضع الكمامات في الأماكن المغلقة يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وأضاف بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن خبراء الصحة أوصوا بالخطوة بعد سلسلة من الإصابات لأشخاص لم يتخذوا الاحتياطات المناسبة.

كانت قبرص قد رفعت شرط وضع الكمامات في معظم المناطق في الأول من يونيو حزيران.

ولم تعد قبرص تعلن عن الإصابات اليومية. وسجلت 10879 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو تموز مقارنة مع 7263 حالة في الأسبوع السابق.

وقال هادجبانتيلا “الوضع تحت السيطرة”.

وسجلت قبرص 1075 حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في الجزيرة في مارس آذار 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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