الأحد 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد شهور من التأخير.. أفغانستان تبدأ في إصدار جوازات السفر مرة أخرى

5 - أكتوبر - 2021
أفغانستان

أفغانستان

A A A
طباعة المقال

أعلن عالم غول حقاني، القائم بأعمال رئيس مكتب الجوازات في أفغانستان، أن “البلاد ستبدأ في إصدار جوازات السفر لمواطنيها مرة أخرى اليوم الثلاثاء”، بعد أشهر من التأخير.

وأفاد حقاني للصحفيين في كابل، بأنهم سيصدرون ما بين 5000 و6000 جواز سفر يوميا، لافتا إلى أنه سيتم توظيف النساء للتعامل مع وثائق المواطنات.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأفغان ، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون الفرار من البلاد، واجهوا إعاقة سفرهم بسبب التأخير في إصدار جوازات السفر، إذ أن هذه العملية كانت قد بدأت بالفعل في التباطؤ قبل أن تسيطر حركة “طالبان” على البلاد في أغسطس الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

روسيا وأوكرانيا تتفقان على استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأمم المتحدة تحدد أفق نجاح صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا
ايمانويل ماكرون
نووي إيران.. "خيبة أمل" فرنسية لعدم إحراز تقدم في المحادثات
الشرطة الأمريكية
‎مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار على تجمع في واشنطن

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال عون
بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
منتخب لبنان لكرة السلة
فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
جريمة- تعبيرية
جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية