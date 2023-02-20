بعد صواريح كوريا الشمالية.. اليابان تعتزم التوجه لمجلس الأمن

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن بلاده تعتزم طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب أحدث عمليات إطلاق صاروخية لكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، قال الجيش الكوري الجنوبي إن بيونغ يانغ أطلقت ما يشتبه أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى تجاه المياه قبالة ساحلها الشرقي.

وأطلقت الصواريخ من منطقة سكتشون شمال العاصمة بيونغ يانغ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين باتجاه بحر اليابان، بحسب الجيش.

ووفقا لوزارة الدفاع في طوكيو، فإن الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

والسبت، أطلقت كوريا الشمالية ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو صاروخ قادر نظريا على الوصول إلى الأراضي الأمريكية، مما دفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى إجراء مناورة جوية مشتركة ردا على ذلك.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أنه بعد قطع مسافة تبلغ حوالي 990 كيلومترا، وصل الصاروخ من طراز “هواسونج-15″إلى وجهته في بحر اليابان.

وعلى مدار العام الماضي، أطلقت كوريا الشمالية 70 صاروخا باليستيا على الأقل، بما في ذلك 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات، وهو أكبر عدد في عام واحد.