بعد ضربات طوفان الأقصى.. نتنياهو يتوعد بالانتقام من غزة

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من حماس بعد أن شنت الحركة الفلسطينية المسلحة هجوما مباغتا (السبت 7-10-2023) مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 إسرائيليا واحتجاز العديد من الأسري.

وفي خطاب قصير بالفيديو، قال نتنياهو إن حماس مسؤولة عن سلامة الأسرى مضيفا أن إسرائيل ستصفي حسابها مع أي شخص يلحق بهم الأذى.

وأضاف: “سنضرب حماس حتى النهاية وسنثأر لهذا اليوم الأسود، وأقول لمواطني غزة اخرجوا الآن سنضرب بكل قوة”.

وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وشكره على تصريحاته القوية والواضحة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اعلن عن استعدادا الولايات المتحدة لتوفير “جميع سبل الدعم المناسبة” عقب شن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل، محذرا “أي طرف آخر معاد لإسرائيل” من انتهاز الفرصة.

وذكر بايدن في بيان بعد تحدثه مع نتنياهو “أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها”.

وأضاف في تحذير مباشر “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها. تحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معاد لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف”.