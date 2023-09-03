بعد طرد "الدعم السريع".. الجيش السوداني يُعلن تأمين سلاح المدرعات

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تمكنه من تأمين محيط سلاح المدرعات في منطقة الشجرة في جنوب الخرطوم وطرد قوات الدعم السريع من الأحياء المحيطة.

وأفادت “العربية” بأن قوات الدعم السريع أطلقت قذائف المدفعية بكثافة على مواقع سلاح المهندسين في أم درمان، فيما شن الجيش هجومًا بالطيران والمدفعية الثقيلة في أحياء منطقة أمبدة في مدينة أم درمان وأحياء منطقة شرق النيل بمدينة بحري.

وشهد سلاح المدرعات مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، لبسط السيطرة عليه لموقعه الاستراتيجي حيث يتوسط بين مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، والقاعدة العسكرية التابعة لسلاح الجو في منطقة جبل أولياء في أقصى جنوب الخرطوم.

وكان الجيش السوداني شن أمس السبت ضربات جوية ومدفعية استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في عدد من الأحياء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها في العاصمة الخرطوم، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في أحياء أم درمان القديمة ومحيط سلاح المهندسين جنوب المدينة.

وأبلغ سكان بأن قصفا مدفعيًا مكثفًا للجيش استهدف أحياء المنشية والرياض وبُري شرق الخرطوم، والتي تنتشر فيها قوات الدعم السريع بشكل كبير، وذكروا أن القصف المدفعي طال أيضًا أحياء النهضة والإنقاذ والأزهري، جنوب العاصمة، والمجاورة للمدينة الرياضية من الجهة الجنوبية.