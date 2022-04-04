بعد طرد دبلوماسيين روس.. موسكو تتوقع مزيدا من التدهور في العلاقات مع ألمانيا

قالت موسكو الإثنين إن علاقاتها مع ألمانيا ستتدهور أكثر بعد قرار برلين “غير الودي” طرد نحو 40 دبلوماسيا روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وكتبت السفارة الروسية في برلين على تليجرام إن “التقليص غير المبرر للطواقم الدبلوماسية في البعثات الروسية بألمانيا، سيضيق المساحة التي تسمح بالحفاظ على الحوار بين بلدينا ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الروسية-الألمانية”.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي بعد قرار برلين طرد دبلوماسيين روس في وقت سابق من اليوم الإثنين.

وقالت لوكالة “تاس” في ردها على سؤال ذي صلة: “سنرد أيضا على هذا العمل الشرير للآلة السياسية الألمانية”.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قد أعلنت اليوم الإثنين، أن بلادها قررت طرد “عدد كبير” من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا، في حين أفادت معلومات تلقتها وكالة فرانس برس أن عددهم يصل إلى أربعين.

وشددت بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون “تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا”. وقد استقبلت ألمانيا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط.

وقال بيان صادر عن الخارجية الألمانية إن “الصور التي التقطت من بوتشا تشهد على الوحشية التي لا تصدق للقيادة الروسية ومن يتابع دعايتها إلى إرادة الإبادة التي تتجاوز كل الحدود”.

وتابع البيان: “سنبدأ المزيد من ردود الفعل مع شركائنا، سنزيد من تشديد العقوبات الحالية ضد روسيا وسنزيد بقوة دعمنا للقوات المسلحة الأوكرانية وسنعمل أيضاً على تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو”.