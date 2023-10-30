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بعد عقوبات أميركيّة.. صندوق تركي ينفي تقديم دعم مالي لـ "حماس"

منذ 13 دقيقة
تركيا

تركيا

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ردّ صندوق تريند جيو التركي للاستثمار العقاري، على فرض الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من مساهميه، بتهمة تقديم المساعدة لحركة “حماس”، قائلًا إنه لا يقدم دعمًا ماليًا لأي منظمة.

فقد أصدرت الولايات المتحدة يوم الجمعة، جولة ثانية من العقوبات تستهدف حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بما في ذلك مسؤول من الحركة في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

كما أعلن بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف من قال إنهم المساهمين الرئيسيين الثلاثة في تريند جيو، ومن بينهم رئيس الشركة وعضو في مجلس الإدارة.

وقالت شركة تريند جيو إنها تأسست برأس مال أجنبي، وإنها مؤسسة تهدف للربح وتخضع لمراجعة منتظمة من مجلس أسواق رأس المال التركي، الذي يعمل وفقًا لمبدأ الشفافية.

وجاء في البيان‭‭ ‬‬أمس الأحد: “شركتنا لا تقدم دعمًا ماليًا لأي منظمة، ومن المستحيل أن تفعل ذلك نظرًا للقوانين التي تخضع لها”.

    المصدر :
  • رويترز

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