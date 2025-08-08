السبت 14 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
بعد عقود من الصراع.. اتفاق تاريخي ينهي النزاع الأذري-الأرميني بوساطة أمريكية

منذ 22 ثانية
علما أذربيجان وأرمينيا

قدم إلهام علييف، رئيس أذربيجان، اليوم الجمعة ترشيحًا مشتركًا مع أرمينيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام بعد توقيع الخصمين اتفاقية تهدف إلى إنهاء عقود من النزاع.

مصافحة جماعية في البيت الأبيض تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الورزاء الأرمني نيكول باشينيان

وقال علييف في القمة التي عقدت في البيت الأبيض: “ربما اتّفق مع رئيس الوزراء (نيكول) باشينيان على توجيه نداء مشترك إلى لجنة نوبل لمنح الرئيس ترامب جائزة نوبل للسلام”.

بدوره علق باشينيان: “أعتقد أن الرئيس ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام وسندافع عن ذلك، وسنروج له”، نقلا عن “فرانس برس”.

وصرّح الرئيس الأميركي ترامب بأنه بموجب الاتفاقيات الموقعة الجمعة في البيت الأبيض تلتزم أذربيجان وأرمينيا بوقف إطلاق نار دائم، واحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما.

وقال ترامب خلال حفل ثلاثي في البيت الأبيض مع الرئيس الأذربيجاني علييف ورئيس الوزراء الأرميني باشينيان: “بفضل هذا الاتفاق، حققنا السلام أخيرًا. غادرنا للتو المكتب البيضاوي حيث وقّعنا وثائق مطولة وبنود بالغة الأهمية في الاتفاق”.

وأضاف ترامب: “تلتزم أرمينيا وأذربيجان بوقف جميع العمليات القتالية بشكل دائم، وإقامة علاقات تجارية ودبلوماسية، واحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما”.

بدوره، أعرب الرئيس الأذربيجاني علييف عن ثقته في استعداد أرمينيا وأذربيجان لإظهار الشجاعة والمسؤولية للمصالحة، مما سيسمح لهما بطي صفحة المواجهة وضمان السلام في جنوب القوقاز.

    المصدر :
  • العربية

