الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025
بعد عملية جسر اللنبي.. إسرائيل تغلق المعبر ونتنياهو يعلن عن عمليات تفتيش دقيقة

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2025 12:56 مساءً
ضباط شرطة إسرائيليون يقفون بجانب سياراتهم في موقع إطلاق نار عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، 18 سبتمبر 2025. رويترز

أغلقت إسرائيل المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من إطلاق سائق يحمل مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة النار مما أسفر عن مقتل اثنين من العسكريين الإسرائيليين هناك.

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، التي تدير معبر جسر الملك حسين، الذي يعرف أيضا باسم “جسر اللنبي”، إغلاقه حتى إشعار آخر.

وتأثر أيضا المعبران بين إسرائيل والأردن، إذ أُغلق جسر الشيخ حسين (معبر نهر الأردن) في الشمال، وظل معبر وادي عربه (رابين) في الجنوب مفتوحا للعمال فقط.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على المعبر، وهو طريق رئيسي للتجارة بين الأردن وإسرائيل والبوابة الوحيدة لأكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية للوصول إلى الأردن والعالم.

نتنياهو يحمل الأردن مسؤولية إحباط الهجوم

على الصعيد ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مسؤولية إحباط الهجوم على معبر جسر الملك حسين، أمس الخميس، كانت تقع على عاتق الأردن.

وقال: “إحباط الهجوم مسؤولية الأردن، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. وسوف نفعل ذلك”.

وجاء تصريح نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني في أعقاب الهجوم على المعبر على الحدود مع الأردن، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية اليوم الجمعة.

وأضاف نتنياهو: “سوف يخضع السائقون المتجهون من الأردن إلى غزة لعمليات تفتيش دقيقة، تشمل أجهزة قياس المجال المغناطيسي”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل اثنين من جنوده، على يد أردني وصل إلى المعبر على متن شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من المملكة إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الهجوم يضر بمصالح المملكة والقدرة على إرسال المساعدات إلى القطاع الذي تمزقه الحرب.

وحددت الوزارة هوية منفذ الهجوم باعتباره سائقا مدنيا بدأ في نقل المساعدات إلى غزة قبل 3 شهور.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

