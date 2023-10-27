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بعد "غضب" إسرائيلي.. ماذا قال الكرملين عن دعوة "حماس" إلى موسكو؟

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2023 1:59 مساءً
الكرملين

الكرملين

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أشار الكرملين اليوم الجمعة، إلى أنّ روسيا تعتقد أنّه من الضروري استمرار التواصل مع كل الأطراف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في دفاع عن قرار لدعوة وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى موسكو، وهي خطوة أثارت غضب “إسرائيل”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الوفد التقى مع ممثلين من وزارة الخارجية الروسية، لكنّه لم يتواصل مع الرئاسة الروسية.

يشار إلى أنّ “إسرائيل” حثت أمس الخميس روسيا على طرد وفد حماس الزائر، ووصفت دعوته إلى موسكو بأنها “مؤسفة”.

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن عضو في وفد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي يزور موسكو، أنّ الحركة لا يمكن أن تطلق سراح الأسرى الذين احتجزتهم خلال هجومها على المستوطنات الإسرائيلية قبل الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن أبو حامد، أنّ “حماس” تحتاج إلى وقت لتحديد مكان كل من نقلتهم فصائل فلسطينية مختلفة من الأراضي المحتلة إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف أبو حامد: “لقد أسروا العشرات من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، ونحتاج إلى وقت للعثور عليهم في قطاع غزة ومن ثم إطلاق سراحهم”.

ونقلت كوميرسانت عن المسؤول أنّ هناك حاجة إلى أوضاع هادئة لإنجاز هذه المهمة. فيما قالت “حماس” أمس الخميس إن نحو 50 من الرهائن قتلوا في غارات جوية إسرائيلية.

    المصدر :
  • رويترز

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