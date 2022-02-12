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بعد غياب 29 عاما... سفارة للولايات المتحدة في جزر سليمان

12 - فبراير - 2022

علم الولايات المتحدة

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كشف مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية السبت، أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في جزر سليمان، في وقت تسعى واشنطن إلى تعزيز وجودها في منطقة المحيط الهادئ لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.

ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن افتتاح هذه السفارة الجديدة في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ خلال زيارته السبت لدولة أخرى في المنطقة هي فيجي، وفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية، وذلك بعد بضعة أشهر من تظاهرات مناهضة للصين شهدتها هونيارا عاصمة جزر سليمان.

وكانت السفارة الأمريكية في هونيارا أغلقت أبوابها العام 1993 وأبقت على قنصلية تعتمد على السفارة الأمريكية في بورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة.

وسيشارك بلينكن من مدينة نادي الفيجية، في اجتماع عبر الفيديو مع قادة 18 دولة جزرية في المحيط الهادئ، لتعزيز علاقات بلاده الدبلوماسية معها في مواجهة ضغوط الصين.

وتبذل بكين وفقا لمسؤولين أمريكيين، جهدا خاصا لتعزيز نفوذها في عدد من الدول الجزرية في المنطقة.

وأعلنت الصين في ديسمبر أنها سترسل مدربي شرطة ومعدات لمكافحة الشغب إلى جزر سليمان، في وقت بدأت قوات حفظ السلام الأجنبية مغادرة الأرخبيل بعد انتهاء الاحتجاجات الدموية.

واندلعت أعمال شغب في نوفمبر في هذا البلد البالغ عدد سكانه 800 ألف نسمة. وحاول متظاهرون دخول البرلمان ثم شاركوا في أعمال تخريب استمرت ثلاثة أيام، وأحرقوا جزءا كبيرا من الحي الصيني في هونيارا.

وأدى الفقر والبطالة والمشاكل بين جزر البلاد إلى خروج احتجاجات ضد رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري الذي اتهم أيضا بالرغبة في إقامة علاقات أوثق مع بكين بعدما قطع فجأة في العام 2019 العلاقات المقامة منذ فترة طويلة مع تايوان.

وتعارض الصين أي اعتراف دبلوماسي بتايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

وقالت حكومة جزر سليمان إنها قبلت عرض الصين إرسال ستة “ضباط اتصال” لتدريب قوات الشرطة وتوفير دروع وخوذ وهراوات وسواها من المعدات “غير الفتاكة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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