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بعد فراره من إيطاليا.. روسي مطلوب لأمريكا يقول إنه عاد لروسيا

منذ 15 دقيقة
علما أمريكا وروسيا

علما أمريكا وروسيا

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قال رجل أعمال روسي فر من إيطاليا، حيث كان رهن الإقامة الجبرية انتظارا لتسليمه إلى الولايات المتحدة، لوكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية إنه عاد إلى روسيا.

وتم اعتقال أرتيم أوس في إيطاليا وكان من المقرر أن يواجه اتهامين في الولايات المتحدة بشحن نفط من فنزويلا في انتهاك للعقوبات والاحتيال المصرفي.

وهرب من الإقامة الجبرية بمنزله بضواحي ميلانو الشهر الماضي مما أدى لإطلاق إنذار بطاقته الإلكترونية، بما يشير لانتهاكه الإقامة الجبرية، بعد ساعات من أمر محكمة بتسليمه إلى الولايات المتحدة مع أنه سيواجه تهمتين فقط من التهم الأربع الموجهة إليه.

ورفضت المحكمة السماح بمحاكمته بتهمتي تهريب تكنولوجيا عسكرية من الولايات المتحدة إلى روسيا وغسل الأموال.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية أن أوس قال إن التهم الموجهة له ذات دوافع سياسية.

ونقلت الوكالة عن أوس، الذي يشغل والده منصب حاكم منطقة كراسنويارسك الروسية، قوله “أنا في روسيا. خلال هذه الأيام المأساوية بشكل خاص، كان معي أشخاص أقوياء ويعتمد عليهم. شكرا لهم”.

    المصدر :
  • رويترز

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