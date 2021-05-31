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بعد فرنسا... ألمانيا تطلب توضيحاً حول "التجسس" الأميركي على ميركل

31 - مايو - 2021
آخر تحديث: 31 - مايو - 2021 1:36 مساءً
أنغيلا ميركل

أنغيلا ميركل

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اعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في مؤتمر صحفي اعتيادي الإثنين، إن الحكومة تتابع تقريرًا عن استغلال الولايات المتحدة لشراكة مع الدنمارك، للتجسس على كبار المسؤولين في دول مجاورة، بينهم المستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل.

وأضاف ”الحكومة الاتحادية على علم بالتقرير، وعلى اتصال بجميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة للحصول على توضيح“، لافتًا إلى أنه ”من ناحية المبدأ كما تعرفون، أود أن أطلب منكم تفهّم أن الحكومة الاتحادية، لا تعلّق علانية على الأمور المتعلقة بأنشطة الاستخبارات“.

وكان تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية، قد ذكر أن وكالة الأمن القومي الأمريكية، استغلت شراكة مع وحدة تابعة للمخابرات الخارجية بالدنمارك، للتجسس على مسؤولين كبار في دول مجاورة، ومنهم ميركل، وذلك بحسب “ارم نيوز”.

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