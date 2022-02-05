بعد فرنسا... كندا تزوّد كييف بالأسلحة

أرسلت القوات المسلحة الكندية طائرة نقل بأسلحة غير فتاكة إلى أوكرانيا، حسبما جاء في بيان في وزارة الدفاع في الدولة الواقعة بأمريكا الشمالية.

وقالت في البيان: “الليلة الماضية (ليلة 3-4 فبراير/شباط) أقلعت طائرة [النقل العسكري] التابعة للقوات الجوية الكندية C-177 Globemaster من قاعدة ترينتون الجوية بشحنة من الأسلحة غير الفتاكة [لأوكرانيا ]”.

وأوضحت وزارة الدفاع أن هذا يرجع إلى التصريح الأخير للسلطات الكندية بشأن الدعم المستمر لكييف على خلفية الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية وتوسيع مهمة التدريب الكندية في هذا البلد الأوروبي Unifier. وكانت الطائرة محملة على وجه الخصوص بمعدات الحماية الشخصية ومعدات الاستطلاع والمراقبة. كما توجهت مجموعة من المتخصصين الكنديين إلى أوكرانيا للتأكد من أن “قوات الأمن الأوكرانية مدربة بشكل صحيح على صيانتها واستخدامها”.

في وقت سابق، أعلنت أوتاوا أن المدربين العسكريين الكنديين سيبقون في أوكرانيا في إطار عملية Unifier حتى عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة تكوين البعثة بمرور الوقت من 200 إلى 400 شخص.

منذ عام 2015، تقوم القوات المسلحة الكندية بتدريب جنود وضباط من الجيش الأوكراني في ساحة تدريب يافوريف في منطقة لفيف. تضم البعثة ما يقرب من مائتي جندي كندي. في وقت سابق، أعلنت أوتاوا عن إمداد الجيش الأوكراني بالزي الرسمي والمعدات الأخرى.