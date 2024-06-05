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بعد فشله في 7 أكتوبر.. الاحتلال يؤسس وحدة "لوتار الغلاف" لحماية مستوطنات غزة!

منذ 21 دقيقة
من عملية "طوفان الأقصى"

من عملية "طوفان الأقصى"

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أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وحدة عسكرية خاصة لحماية المستوطنات الإسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة، خشية من احتمال تكرار هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى).

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

وقال الجيش، في بيان نشرته وكالة الأناضول: “أُقيمت هذا الأسبوع مراسم إنشاء وحدة (باسم) “لوتار الغلاف” في فرقة غزة”.

وأوضح أنه “تقرر تأسيس الوحدة كجزء من استخلاص الدروس الميدانية الأولية من أحداث 7 أكتوبر، وتوفير استجابة سريعة وفورية للتعامل مع هجمات في منطقة غلاف غزة”.

وتتكون الوحدة، حسب البيان، من “جنود احتياط خريجي وحدات النخبة، الذين يعيشون في بلدات الغلاف أو في محيطها، وسيكونون في حالة تأهب للعمل في المنطقة”.

وأفاد الجيش بأنه “سيخضع الجنود لعملية تدريب وتأهيل خاصة، وفي نهايتها سيتم تأهيلهم للتعامل مع تحديات المنطقة”.

وتابع أنه “حتى الآن قدم مئات الجنود طلبات الانضمام إلى الوحدة، ليتم اختيار الأفراد الذين سيبدأون التدريب، لتشكيل الوحدة في الأسابيع المقبلة”.

واعتبر العديد من المسؤولين العسكرين والأمنيين والسياسيين في إسرائيل، خلال الأشهر الماضية، أن هجمات 7 أكتوبر مثلت فشلا إسرائيليا على المستويات المخابراتية والعسكرية والأمنية.

    المصدر :
  • وكالات

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