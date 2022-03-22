بعد فشل جميع الوساطات.. هل تنجح “رفيقة بوتين” في إنهاء حرب أوكرانيا؟!

يرتبط الرئيس فلاديمير بوتين بعلاقة عاطفية بلاعبة الجمباز ألينا كاباييفا منذ أكثر من عشر سنوات، ويقال إنها والدة طفليه التوأم.

توسل أصدقاء ألينا كابيفا، رفيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكي تعود إلى موسكو لإقناعه بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن صديقات ألينا طالبنها بالسفر إلى بوتين وإقناعه بإنهاء الحرب، إذ يبدو أنه لا يستمع إلى أي شخص، ولكن ربما يستمع إليها.”، فيما تواجه ألينا احتمالية الطرد من سويسرا.

وذكر مصدر مطلع للصحيفة أن “ألينا أخبرتهم بأن بوتين يحيط نفسه بحلقات أمنية متعددة. وأنها لا تعرف ما إذا كان بمقدورها الوصول إليه – وحتى إن فعلت ذلك، فهي لا تعرف ما إذا كانت ستتمكن من الخروج مرة أخرى لتعود إلى أطفالها”.

وكانت الصحيفة ذاتها قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الروسي نقل أطفاله وعشيقته إلى دولة أوروبية كانت محايدة في السابق.

وتشير تقارير إلى أن لاعبة الجمباز الحائزة على ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية كابيفا، لديها أربعة أطفال – ولدان صغيران وفتاتان – من بوتين، 69 عامًا، على الرغم من عدم تأكيد أي منهما ذلك رسميًا.

ويشاع أن الأطفال وُلِدوا في سويسرا وجميعهم يحملون جوازات سفر سويسرية، وفقًا لمصدر أخبر الصحيفة أن كابيفا، 38 عامًا، يعتقد أنها تحمل جوازات سفر بأسماء وجنسيات المختلفة.

ووفقا للصحيفة، يقيم الأطفال في فيلا فاخرة خاصة يملكها أحد الموالين لبوتين بالقرب من الحدود الفرنسية.

وهناك مزاعم بأن الحكومة السويسرية لا تملك معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت كابيفا وأطفالها من بوتين يقيمون في البلاد.

وأضاف المصدر “ربما تسافر ألينا تحت أسماء وجوازات سفر مختلفة. كما أنها تستخدم طائرات خاصة ولا تخاطر بالسفر مستخدمة اسمها الحقيقي”.

في غضون ذلك، وقع أكثر من 55000 ألف شخص على التماس لطرد كابيفا وأطفالها من سويسرا بسبب “حرب بوتين في أوكرانيا”.

وقال مقدمو الالتماس على موقع (change.com) “على الرغم من الحرب الحالية تستمر سويسرا في إيواء شريك في نظام بوتين.. حان الوقت لسويسرا لتتخذ إجراءات بشأن ألينا كابيفا.

وأشار الموقع إلى أن هذه “ليست أول لائحة تنشر على الموقع، فقبل أسبوع نُشر التماس آخر على المنصة ذاتها _بعدد أقل من الموقعين_ يدعوا إلى تجريد بطلة الجمباز السابقة من ألقابها الأولمبية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن كابيفا، ”كانت رفيقة فلاديمير بوتين لمدة 20 عامًا، وهي واحدة من أنجح لاعبات الجمباز، حيث حصلت على ميداليتين أولمبيتين، و14 ميدالية في بطولة العالم و21 ميدالية في بطولة أوروبا“.

وُلدت ألينا في 12 مايو/ أيار 1983 في أوزبكستان، التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي، ونشأت في عائلة رياضية، وكان والدها مارات كاباييفا لاعب كرة قدم محترفا.

في سن الثالثة سارت كابيفا على خطى والدها لبدء مسيرتها الرياضية الخاصة، لتتحول إلى نجمة صاعدة في الجمباز الإيقاعي في سن المراهقة، وحازت الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004 وقبلها البرونزية في أولمبياد 2000 في سيدني.

وبعد تقاعدها من الجمباز، بدأت حياتها المهنية في السياسة، وكانت عضوة البرلمان الروسي بين عامي 2007 و2014، عن حزب روسيا الموحدة.

وخلال فترة وجودها في البرلمان، صوتت لصالح عدد من القوانين المثيرة للجدل.

وفي سبتمبر/ أيلول 2014، قبلت كابيفا منصب رئيس مجموعة ناشيونال ميديا جروب، أكبر تكتل إعلامي روسي.