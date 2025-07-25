بعد فشل مفاوضات غزة.. حرب الاتهامات تشتعل بين أميركا وحماس وإسرائيل

فلسطينيون يتجمعون وهم يحملون إمدادات الإغاثة التي دخلت غزة عبر إسرائيل، وسط أزمة الجوع، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في 20 يوليو/تموز 2025. رويترز

بينما يعيش قطاع غزة في أزمة غذلئية كبيرة، مع الحصار القاتل الذي تفرضه إسرائيل منذ شهر مارس الماضي، دخلت المفاوضات الأخيرة عرض الحائط دون أيى جديد وسط اتهامات بين الأطراف الثلاث، فقد تبادلت أميركا وإسرائيل من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، الجمعة، الاتهامات حول فشل مفاوضات غزة.

وبدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تخليا، الجمعة، عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع حركة حماس، وذلك بعد يوم من سحب وفديهما من المحادثات.

واتهم الرئيس الأميركي، ترامب، الجمعة، حركة حماس بأنها لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، نقلا عن “رويترز”.

وصرح ترامب أمام صحافيين قبيل مغادرته إلى اسكتلندا: “حماس لم تكن ترغب حقا في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية”.

وتعهد الرئيس الأميركي بضرورة “القضاء على حماس، التي لا تهتم بإبرام أية صفقة”.

وأضاف: “لقد وصلنا الآن إلى آخر الأسرى، وهم يعلمون ما سيحدث بعد استعادة آخر الأسرى. ولهذا السبب تحديدا، لم يرغبوا في عقد أي اتفاق”.

ومن ناحية أخرى، اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم الجمعة، المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بمخالفة السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة” بعدما أشار إلى تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة.

وقال نعيم: “تصريحات المبعوث الأميركي ويتكوف السلبية، تخالف السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة تماما، وهو يعلم ذلك تماما، ولكنها تأتي في سياق خدمة الموقف الإسرائيلي”، نقلا عن “فرانس برس”.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو أن حكومته تدرس الآن خيارات “بديلة” لتحقيق أهدافها المتمثلة في إعادة الأسرى من غزة وإنهاء حكم حركة حماس في القطاع.

من زاوية آخرى، اعتبر ترامب أن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين لا معنى له.

وقال للصحافيين ردا على إعلان ماكرون بأن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين: “إنه (ماكرون) رجل جيد، أنا أحبه، لكن هذا التصريح لا وزن له”.

والخميس، أعلن مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن الإدارة الأميركية قررت استدعاء فريقها التفاوضي إلى البلاد لإجراء مشاورات عقب تقديم حماس لأحدث المقترحات.

وميدانيا، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية ستسمح بإسقاط المساعدات جوًا على قطاع غزة، اعتبارًا من الجمعة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه سيُسمح للدول الأجنبية، بما في ذلك الدول العربية، بإسقاط المساعدات جوًا على القطاع.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تل أبيب لجأت إلى ذلك بعد رفض الأمم المتحدة إدخال المساعدات إلى القطاع المتكدسة في المعابر عبر نقاط التوزيع الأميركية.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت بموافقة المستوى السياسي، مشيرًا إلى أن الأردن والإمارات هما أول دولتين ستفعلان ذلك.

يأتي ذلك فيما كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، أن هناك محادثات جرت أواخر الأسبوع الماضي مع 3 دول في المنطقة، لبحث إمكانية تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح المسؤول لـ “فوكس نيوز” أن إحدى هذه الدول “تعتزم فعليا المضي قدما في تنفيذ عمليات الإنزال”، مشيرا إلى أن هذه النقاشات بدأت قبل نحو 3 أسابيع.

وجاء تصريح المسؤول الإسرائيلي ردا على سؤال بشأن البدائل المطروحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين، الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الأساسية.

وكشفت منظمة “أوكسفام” للإغاثة الدولية، الخميس، أن نسبة الأمراض المنقولة عبر المياه في قطاع غزة تشهد ارتفاعاً خطيراً قد يتحول إلى “كارثة قاتلة”.

وأوضحت في بيان أن منع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة أدى إلى زيادة الأوبئة بنسبة تتراوح ما بين 101 و302 بالمئة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت المنظمة أن إحصاءات الأوبئة المنقولة عبر المياه، مثل اليرقان الحاد والإسهال المائي والدموي، زادت بمعدل 101 بالمئة و150 بالمئة و302 بالمئة على الترتيب.

وأكدت أن هذه الأمراض يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة بسبب الجوع وصعوبة الحصول على المياه النظيفة وانعدام المأوى والرعاية الصحية.

وذكّرت “أوكسفام” بأن إسرائيل فرضت حصاراً شاملاً على غزة منذ 2 مارس (آذار) الماضي، وبأن منظمات الإغاثة الدولية في غزة لم يتبقَّ لديها أية مساعدات إنسانية في مخازنها.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام، على خطورتها، لا تعكس الحجم الحقيقي للأزمة، إذ إن معظم فلسطينيي القطاع، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، لا يملكون إمكانية الوصول إلى القليل من المرافق الصحية التي لا تزال تعمل.

وحذرت المنظمة من أن هذا التفشي في الأمراض قد يتحول سريعاً إلى “كارثة قاتلة”، خاصة أن فلسطينيي غزة محرومون منذ أكثر من 21 شهراً من الغذاء الكافي والماء النظيف والمأوى والرعاية الصحية الأساسية.

يأتي هذا بينما أطلقت وزارة الصحة بغزة نداءً إنسانياً عاجلاً، دعت فيه المجتمع الدولي ومؤسساته والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف الحرب وإنقاذ النظام الصحي المنهار وتحسين ظروف الحياة.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع الحرب المستمرة مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

من جهتها، تعاني مستشفيات غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، وانهيار شبه كامل في قدراتها التشخيصية والعلاجية.