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بعد "فضيحة الحفلات".. كم بلغت قيمة الغرامة التي دفعها جونسون؟

12 - أبريل - 2022
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بعد “فضيحة الحفلات” التي طالت رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كشف تقرير صحفي عن قيمة الغرامة التي سيدفعها الأخير لتسوية الأزمة.

وقالت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، إن جونسون وزوجته دفعا 50 جنيها إسترلينيا لكل منهما، وهي قيمة مخفضة للغرامة بسبب سدادها خلال 14 يوما من فرضها.

اعتذار كامل

وكان جونسون قد أعلن اليوم، قبول الغرامة التي فرضتها الشرطة، بسبب انتهاك قواعد العزل العام في 2020، التي فرضت لاحتواء تفشي كورونا.

وأوضح رئيس وزراء بريطانيا أنه “يتفهم غضب الرأي العام بسبب هذه القضية”، لكنه أضاف أنه لم يكن يعتقد أنه ينتهك القانون في ذلك الوقت.

وقدم جونسون “اعتذاره الكامل”، بعد الفضيحة التي ثارت على خلفيتها مطالب باستقالته، بعد انتشار صور لتجمعات في مقر الحكومة إبان فترة الحجر الصحي.

وقال جونسون في خطاب متلفز: “دعوني أقول على الفور إني سددت الغرامة، وأنا أتقدم مجددا باعتذار كامل”.

كما أوضح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “يتعين علي القول بكل صراحة، إنني لم يخطر ببالي في حينها أن هذا ربما يكون انتهاكا للقواعد. لكن بطبيعة الحال رأت الشرطة خلاف ذلك، وأنا أحترم تماما نتيجة تحقيقها”.

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