بعد فوزه بصفقة “تويتر”.. الإتحاد الأوروبي يحذّر ماسك

في وقت رفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، التعليق على صفقة امتلاك إيلون ماسك لـ “تويتر”، أشار الى أننا “سنواصل مراقبة التطورات على كل المنصات الإلكترونية بينها تويتر”.

وحذر الاتحاد الأوروبي الملياردير إيلون ماسك من أن منصة تويتر يجب أن تبقى ممتثلة إلى القوانين الأوروبية الجديدة التي تحد من قوة شركات التكنولوجيا العالمية.

وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، أنه سواء كان الأمر يتعلق بالمضايقات عبر الإنترنت أو بيع المنتجات المقلدة وصولا إلى دعوات الأعمال الإرهابية , سيتعين على تويتر الإلتزام مع اللوائح الأوروبية غير الموجودة في الولايات المتحدة.

فاز إيلون ماسك، أمس الاثنين، باتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.