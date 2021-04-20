بعد فوزه بولاية رئاسية سادسة... تشاد تعلن مقتل رئيسها إدريس ديبي

أعلن متحدث باسم الجيش في تشاد، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البلاد إدريس ديبي لقي حتفه على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين وذلك بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة.

وأوضح المتحدث أن ديبي توفي خلال زيارته لقوات الجيش في جبهة القتال ضد متمردين في شمال البلاد، وذلك بعد يوم من إعلان فوزه برئاسة الدولة لولاية سادسة.

وأعلن الجيش التشادي عن إقامة مجلس عسكري انتقالي بقيادة الجنرال محمد كاكا، نجل الرئيس الراحل، لتولي السلطة في البلاد.

وكانت حملة إدريس ديبي الانتخابية أعلنت اليوم أنه توجه إلى “خطوط جبهة كي ينضم إلى قوات تحارب الإرهابيين”.

وفي يوم الانتخابات هاجم متمردون متمركزون في ليبيا قرب حدودها مع تشاد، أحد مراكز حرس الحدود وتقدموا مئات الكيلومترات داخل الأراضي التشادية عبر الصحراء، وذلك بحسب “رويترز”.